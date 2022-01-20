«Выглядит совсем по-другому»: Оксана Самойлова показала ягодицы с «апельсиновой коркой»

Жена шоумена Джигана — Оксана Самойлова — поделилась фотографией в купальнике. Примечательно, что знаменитость засветила несовершенства тела.

Оксана Самойлова еще в прошлом году отказалась от фильтров и масок в Instagram. А теперь многодетная мамочка показала свою фигуру без обработки.

Самойлова позировала на отдыхе в Мексике, повернувшись на камеру своим сочным «орешком». Вот только на ягодицах виднелся целлюлит.

«Я не знаю, что происходит, но эта страна как будто создана из визуализаций моей карты желаний. Дикая природа, просто какая-то безбашенная красота везде, редчайшие для этого мира закаты, вулканы,

безлюдный бушующий океан и абсолютная безмятежность. Я всей душой обожаю такие путешествия», — призналась Оксана.

Оксана отметила, что стала настоящей в этом путешествии. К слову, на фото Оксана тоже настоящая, без фотошопа.

«Это не описать словами, это полная свобода быть собой, без масок, часов, «роллс-ройсов», статусов и всего остального… Тут мир выглядит совсем по-другому, и ты в нем ощущаешь себя настоящим», — добавила Самойлова в своем микроблоге.

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