«Боже, в шикарной форме»: Пелагея в купальнике кокетливо оголила «сдобные» ягодицы на пляже

Пелагея уже давно прославилась как певица. Она выступает со своей группой, исполняя песни в русском народном стиле и романсы. Не раз артистка становилась наставницей в шоу «Голос».

Она полюбилась зрителям, которые ценят ее открытость и искренность. В последнее время Пелагея много гастролировала, но не так давно звезда улетела на Мальдивы, где отдыхает с дочкой Таисией.

Ранее Пелагея поделилась кадрами, на которых в струящемся шифоновом платье красовалась с дочкой на курорте. Она также наряжает свою дочку, которая любит танцевать и петь.

А вот 20 января певица поделилась более пикантными кадрами. Она запечатлелась в ярком купальнике с мини-шортиками. Наряд не только позволил ей блеснуть глубоким декольте, но и показать загорелые ноги.

Когда Пелагея вальяжно лежала на лежаке, то обнажила свои округлые ягодицы. Примечательно, что певица дополнила образ чалмой и солнцезащитными очками. Она без стеснения позировала на камеру.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 35-летняя звезда. «Шикарный купальник. Шикарная фигура!», «Вы невероятны! Даже глядя на фото, чувствуется свет, который вы излучаете», «Мать моя женщина, это что за огонь», «Ого, а Пелагея-то в шикарной форме», «Ауф, какой вид», «Какие бедра», «Боже, в шикарной форме», «Какая красивая и стройная!» — прокомментировали пост подписчики.

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