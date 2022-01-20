«А сдобные булочки прикрыла»: Каменских в лифе-шторке блеснула округлой грудью на пляже

Певица приехала отдыхать в Мексику. Она не постеснялась показать свои формы.

Настя Каменских является популярной украинской исполнительницей. Она не скрывает, что много времени уделяет внешности. Примечательно, что раньше артистка обладала выдающимися формами, но к свадьбе с Потапом она похудела.

Потом певица стала поддерживать себя в форме. Примечательно, что в свои 34 года она предпочитает подчеркивать красоту своей фигуры. Не так давно она приехала в Мексику, где решила демонстрировать свои наряды.

Ранее Настя покрасовалась в пудровом купальнике. Она также зачастую носит пикантны платья в сетку. Певица может похвастаться пышной пятой точкой.

Но на этот раз певица облачилась в струящиеся брюки под зебру и лифчик-шторку в пятнышко. Каменских обнажила упругие груди благодаря декольте. Она выставила свои прелести на пляже. Звезда красовалась в лучах солнца.

«Все, что мне нужно сейчас», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Потапа. Многие осыпали ее комплиментами. Некоторые все же раскритиковали откровенные кадры.

«Мне тоже это нужно», «Ноги длиннее туловища», «Какая зебра», «А сдобные булочки прикрыла», «Срам какой», «Ну просто красотка», «Какая сочная леди», «Настя, бюст прям топчик», «Просто пушка», «Ауф, вот это стан», — прокомментировали кадры подписчики.

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