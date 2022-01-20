«Спасибо тебе за все»: единственный сын Софии Ротару разместил редкое фото своего отца

Анатолию Евдокименко 20 января исполнилось бы 80 лет.

Единственный сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко в Instagram разместил редкую фотографию своего отца — музыканта, народного артиста Украины Анатолия Евдокименко. Ему 20 января исполнилось бы 80 лет.

«День рождения отца. Спасибо тебе за все». Руслан Евдокименко

«Светлая память Анатолию Кирилловичу», «Царство небесное. Вечная память», «Память о нем всегда будет жить в наших сердцах», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко ушел из жизни 20 лет назад. После него певица замуж больше не выходила. Руслан — их единственный сын.

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