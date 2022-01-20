«Идеальное сердечко»: Брежнева с бывшей женой Цекало вышла на пляж в одних трусиках

Певица провела время с Викторией Галушка на Мальдивах. Они без стеснения загорали топлес.

Вера Брежнева является одной из самых известных бывших участниц группы «ВИА-Гра». Она признавалась, что часто вспоминает время, когда выступала в мини-юбках и снималась в пикантных фотосессиях.

Теперь певица продолжает подчеркивать достоинства фигуры с помощью нарядов. На сцене она предпочитает выступать в боди или откровенных платьях. А вот на отдыхе звезда продемонстрировала легкие платьях и брюки палаццо.

Большую часть времени Вера на Мальдивах загорала. Каждый день она нежилась на пляже. Компанию ей составили близкие. С ней приехали сестры, в том числе Виктория Галушка.

Приехала на остров и дочка артистки Соня. Оказалось, что порой они загорали топлес. В соцсети певица опубликовала эротические кадры. Сначала Виктория, которая раньше была женой Александра Цекало, запечатлелась в одних трусиках. В это время артистка лежала на побережье в бикини. Также Они показали свои бедра в стрингах.

Позже Вера решила тоже сделать фото топлес. Она покрасовалась в леопардовых трусиках у зеркала, а рукой прикрыла свою пышную грудь. Поклонники восхитились тем, как выглядят женщины в семье Брежневой. Многие осыпали их комплиментами.

«Обладаете уникальной красотой», «Идеальное сердечко», «Ох, вы топлес? Все так загораете?», «Фигурки просто модельные», «Какие красивые блондинки», «Ну что за дождь из красавиц», «Вот это склад персиков», «У вас всегда так горячо», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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