«Никакой скромности»: Валя Карнавал в платье с корсетом позволила погладить свои «сдобные» груди

Юная блогерша запечатлела, как ухаживают за ее прелестями.

Валя Карнавал является молодой певицей и тиктокершей. В прошлом году Лариса Долина с ней встретилась на шоу публично заявила, что девушка вокальными данными не обладает.

Однако армия поклонников юной звезды только растет. 20-летняя уроженка Ростова-на-Дону продолжает строить карьеру и выпускает новые треки, которые презентует на разных мероприятиях. Также она не стесняется носить провокационные образы.

Пока многие звезды отдыхают на Мальдивах или в Дубае, как Клава Кока, а Карнавал решила работать. Она снимается в новых роликах. На этот раз певица запечатлелась в гримерке.

Она предстала в платье с корсетом. Валя выставила свое глубокое декольте напоказ. Гримерша стала кисточкой гримировать ее бюст. Артистку это удивило, но останавливать девушку она не стала. Звезда покрасовалась в женственном наряде.

Поклонники были сражены формами блогерши. Многие осыпали ее комплиментами. «Сочная», «Валя, какое богатство», «Никакой скромности», «Вот это срам!», «Очень красивая грудь», «Ну просто умопомрачительная чика», «А как тебе идут такие наряды», «Фигурка просто шик», «Корсет придал женственности», «Какая вы смелая и сексуальная», «Вот это богиня», — прокомментировали пост подписчики.

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