«Просто обалденная»: Барановская вслед за Брежневой в модном купальнике засветила округлые бедра

Юлия Барановская является ведущей шоу «Мужское/Женское». Она строить карьеру на телевидении много лет. После того, как ее бросил футболист Андрей Аршавин, ей приходится самой воспитывать троих детей.

Примечательно, что Юлия успевает путешествовать, посещать премии и вести не только передачи, но и разные мероприятия. Она признавалась, что даже при таком плотном графике у нее бурная личная жизнь.

Недавно Юлия прилетела на Мальдивы. Она заявила, что там у нее свидание с мантами. Однако в СМИ сообщили, что телеведущая отдыхает с мужчиной. Каждый вечер она позирует в новых образах, предпочитая подчеркивать загорелые ножки.

А вот накануне Барановская прогулялась по побережью в черном купальнике с открытой спиной и шифоновой халате. Широкополая шляпка дополнила ее образ.

Наряд подчеркнул точеные формы многодетной мамы. Она не скрыла изящные бедра. Юли повернулась к камере, прикрыв свой бюст. Поклонники были сражены ее пляжным образом.

«Юля, браво! Так держать!», «Утерла нос всем», «Нравится мне Юлия! Шикарно выглядит и крутая ведущая», «Это не Юля, это мадам Барановская!», «Какой шарм», «Вот как надо выглядеть», «Просто обалденная фигура», — прокомментировали пост подписчики.

Примечательно, что на Мальдивах отдыхает и Вера Брежнева. Она тоже предпочла позировать в черном купальнике.Но певица выбрала раздельный вариант. Артистка вальяжно легла на диванчик, показав свои стройные ножки и плоский живот. Она отдыхала с подругами на курорте, поэтому каждый день устраивала фотосессии. Поклонники осыпали ее комплиментами.

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