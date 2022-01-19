Сказочно: Рудковская в пудровой юбке из органзы и «королевском» жакете появилась в Санкт-Петербурге

Яна Рудковская уже давно занимается продюсированием. Она гордится достижениями своего подопечного Димы Билана. Также жена Евгения Плющенко следит за модой. Она регулярно покупает брендовые наряды. Блондинка не раз ездила в Париж, где посещала модные показы.

Она дружит с известными дизайнерами и предпочитает появляться на публике в роскошных образах. Еще недавно она хвасталась пуховиками, а теперь звезда приехала в Санкт-Петербург, где отметилась в вечернем луке.

На улицу Рудковская вышла в пышной пудровой юбке из органзы и бархатном жакете с золотой вышивкой в королевском стиле. Она запечатлелась на заснеженной улице. Белые манжеты дополнили образ. Она сделала нежный макияж и легкие локоны. Жена Плющенко позировала на камеру.

«Магический Санкт-Петербург», — написала звезда.

Примечательно, что Яна потом решила снять юбку и надела лосины с сапогами. 47-летняя светская львица показала стройные ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит продюсер. Многие одарили ее комплиментами. «Красотка», — заявила Ида Достман. «Сказочная фея Яна Александровна», «Какие же наряды шикарные», «Шикарное платье», «Выглядите волшебно! Как в кино», «Очень женственная», «Ноги красивые», «Словно понять, как лучше», «Ваш романтический лук прям впечатляет», — прокомментировали пост подписчики.

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