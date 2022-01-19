«Не оторвать взгляд»: экс-жена Эмина в кукольном платье блеснула изящными бедрами на пляже

Эмин Агаларов давно прославился как певец. Также он является бизнесменом и первым вице-президентом группы компаний Crocus Group. Длительное время артист был женат на Лейле Аливой, но даже после рождения детей они развелись.

Потом он сыграл свадьбу с Аленой Гавриловой, но их союз оказался хрупким. Уже спустя меньше двух лет они расстались. И только с дочкой Афиной певец делился кадрами в соцсети.

Но перед Новым годом влюбленные объявили о воссоединении. Теперь Эмин проводит отпуск с Аленой на Мальдивах. Каждый день участница конкурса «Мисс Мордовия» предстает в новых образах. Она может похвастаться точеной фигурой.

На этот раз Гарилова поделилась кадрами, на которых дефилировала в миниатюрном платье в стиле бэби-долл. Кукольный наряд изумрудного цвета едва прикрывал ее бедра. Она похвасталась длинными и загорелыми ногами.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами. «Так красиво», «Какие у вас шикарные ноги! Просто невозможно оторвать взгляд от походки», «Это слишком красиво», «Эту манкость никогда не купить и никогда не приобрести», «Очень роскошная», «Не оторвать взгляд», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Эмин тоже делится кадрами с отдыха. Он играет с маленькой дочкой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.