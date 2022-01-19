«А в руку грудь на поместилась»: 39-летняя Брежнева без стеснения запечатлелась без лифчика

Вера Брежнева является одной из самых известных бывших солисток группы «ВИА Гра». Она уже давно счастлива в браке с Константином Меладзе. Певица не раз украшала обложки глянца и появлялась на сцене в роскошных нарядах.

Она старается держать себя в форме. Примечательно, что в 39 лет артистка может дать фору даже моделям. Недавно она провела неделю на Мальдивах.

Певица отдыхала с сестрами и дочкой. Вера регулярно делилась кадрами с побережья, на которых то позировала в бикини, то щеголяла в модных брюках. Она загорала и занималась снорклингом.

А вот после возращения домой артистка поделилась более горячими кадрами. Она опубликовала фото, сделанное в уборной. Брежнева предстала в одних леопардовых трусиках. Она сняла лифчик, прикрыв бюст одной рукой.

Поклонники давно не видели певицу топлес. Кадр буквально взорвал Сеть. Звезду осыпали комплиментами. «Вау, какая», «Всем бы так выглядеть», «Это жаркий кадр», «А в руку грудь на поместилась», «Ну что за богиня», «Для Кости?», «Это просто невероятно», «Будоражите, словно вам опять 18 лет», «Как можно выглядеть столь изумительно?», «Красивая, просто идеал женщины», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.