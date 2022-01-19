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«А в руку грудь на поместилась»: 39-летняя Брежнева без стеснения запечатлелась без лифчика

Певица поделилась эротическим фото, сразив поклонников.

«А в руку грудь на поместилась»: 39-летняя Брежнева без стеснения запечатлелась без лифчика
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Вера Брежнева является одной из самых известных бывших солисток группы «ВИА Гра». Она уже давно счастлива в браке с Константином Меладзе. Певица не раз украшала обложки глянца и появлялась на сцене в роскошных нарядах.

Она старается держать себя в форме. Примечательно, что в 39 лет артистка может дать фору даже моделям. Недавно она провела неделю на Мальдивах.

Певица отдыхала с сестрами и дочкой. Вера регулярно делилась кадрами с побережья, на которых то позировала в бикини, то щеголяла в модных брюках. Она загорала и занималась снорклингом.

А вот после возращения домой артистка поделилась более горячими кадрами. Она опубликовала фото, сделанное в уборной. Брежнева предстала в одних леопардовых трусиках. Она сняла лифчик, прикрыв бюст одной рукой.

Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Поклонники давно не видели певицу топлес. Кадр буквально взорвал Сеть. Звезду осыпали комплиментами. «Вау, какая», «Всем бы так выглядеть», «Это жаркий кадр», «А в руку грудь на поместилась», «Ну что за богиня», «Для Кости?», «Это просто невероятно», «Будоражите, словно вам опять 18 лет», «Как можно выглядеть столь изумительно?», «Красивая, просто идеал женщины», — прокомментировали пост подписчики.

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