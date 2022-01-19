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Образ настоящей леди: Савельева выбрала молочный костюм с брюками палаццо и сумку-шоппер

Певица призналась, что не нашла ничего удобней популярной объемной сумки, в которую все помещается.

Образ настоящей леди: Савельева выбрала молочный костюм с брюками палаццо и сумку-шоппер
Саша Савельева. Фото: Globallookpress.com

Саша Савельева является бывшей участницей группы «Фабрика». Она не скрывает, что объездила много городов с коллективом. К слову, певица всегда умела выделяться. Кудрявая блондинка никогда не была обделена вниманием мужчин.

Но ее сердце завоевал актер Кирилл Сафонов. Примечательно, что она любит наряжаться и много времени посвящает уходу за собой. Порой звезда участвует в модных фотосессиях.

На этот раз Савельева решила покрасоваться в белоснежном костюме с укороченным жакетом и брюками палаццо. Наряд дополнила стеганая сумка-шоппер в тон. Певица также надела сабо, вытянув силуэт. Она призналась, что любит такие сумки.

Савельева
Саша Савельева. Фото: instagram.com/sasha_savelieva/

«Девочки, мы с вами никогда не говорили на тему женской сумочки. Кто здесь так же, как и я, восхищен большими сумками-шопперами? О, сколько в нее можно всего уместить — даже если вы неожиданно окажетесь в диком лесу или непроходимых джунглях, сможете легко выжить.

<…> Не зря с русской женщиной ассоциируется „русская Матрешка“ — столько граней личности внутри каждой из нас. И хочется в один день уместить реализацию каждой из них. Маленькие сумочки — для выхода или свидания, а шопперы — для каждодневной носки», — написала звезда.

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