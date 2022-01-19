Малолеткам на зависть: Брежнева в белоснежных брюках палаццо и лифе похвасталась рельефным прессом

Вера Брежнева давно стала популярной певицей. Она выступала в группе «ВИА Гра», а потом артистка стала строить сольную карьеру и добилась большого успеха. Примечательно, что она долго скрывала свой роман с Константином Меладзе.

Но потом Вера даже стала появляться с ним на публике. Теперь супруги уже делятся совместными кадрами, демонстрируя семейную идиллию. Однако отпуск на Мальдивах звезда провела в девичьей компании.

Семь дней Брежнева загорала и купалась. Она хвасталась новыми нарядами и купальниками. Певица то и дело демонстрировала свою фигуру во всей красе.

Теперь она вернулась домой, но решила опубликовать несколько кадров, снятых на острове. Артистка покрасовалась на мостике в белоснежных кюлотах и черном лифчике от купальника. Образ дополняли вьетнамки и соломенная шляпка.

Наряд подчеркнул не только ее глубокое декольте, но и стройные формы. Вера похвасталась рельефным прессом в лучах солнца. Поклонники осыпали 39-летнюю певицу комплиментами.

«Просто обалденная фигурка», «Красивая Вера!», «Ну как можно быть такой прекрасной», «Идеальная женщина», «Это очень стильно», «Вы шикарны! Обожаю вас!», «Все позавидовали вам, какое шикарное тело», «Вера вы такая сногсшибательная», — прокомментировали пост подписчики.

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