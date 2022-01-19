Кейт Бланшетт назвала часть тела Брэдли Купера, которую считает божественной

20 января в российских кинотеатрах выйдет новый фильм Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров».

В этой картине 52-летняя Кейт Бланшетт играет психоаналитика, которая пытается вывести на чистую воду мошенника в исполнении 46-летнего Брэдли Купера. Обеим звездам пришлось достаточно много поработать друг с другом.

В новом интервью Кейт рассказала о том, какой из себя Брэдли на площадке и выделила одну черту лица актера, которая впечатлила ее больше всего.

«У него очень длинные ресницы, — поделилась Бланшетт с ведущими радио SiriusXM. — У Брэдли прекрасные ресницы. Он замечательный актер, но его ресницы такие божественные. Вот почему я взялась за эту работу».

Актриса поделилась, что съемки «Аллеи кошмаров» получились достаточно напряженными, и все сцены с ее участием были сняты единым блоком.

Также она добавила, что поучаствовала еще в одном фильме Гильермо дель Торо – озвучила обезьяну в предстоящей картине «Пиноккио». Кейт пришлось два часа издавать обезьяньи крики, что она нашла довольно веселым занятием.

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