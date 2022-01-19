«Спасибо, любимые мама и папа, за жизнь»: Светлана Хоркина показала, как выглядела в детстве

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях гимнастка Светлана Хоркина в Instagram поделилась своим детским фото. На снимке ей примерно пять лет.

«Спасибо, любимые мама и папа, за жизнь. Она у меня самая лучшая и красивая. Люблю вас! С днем моего рождения вас и меня». Светлана Хоркина

«С днем рождения, дорогая Светочка», «Светы, ты прекрасна. И как человек, и как друг. Продолжай в том же духе и будь самой счастливой и здоровой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Светлана Хоркина — заслуженный мастер спорта России. Она побеждала на Олимпиадах в американской Атланте и австралийском Сиднее.

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