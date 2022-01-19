«Опять без трусиков?»: пополневшая Бузова в платье-сорочке обнажила свои прелести на балконе в Сочи

Телеведущая приехала с друзьями отдыхать в Сочи. После бурного перелета она предстала в откровенном образе, сразив фанатов.

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Уже пять лет она также строит карьеру певицы. Не раз Ольга оказывалась в неловких ситуациях.

Однако друзья артистки отмечают, что именно за ее искренность и эмоциональность ее так любят поклонники. Уже год она находится в поисках новой любви. Примечательно, что звезда после расставания с Давой стала больше времени уделять путешествиям и отдыху.

Примечательно, что в этом году накануне своего дня рождения Ольга собрала друзей и увезла на частном самолете в Сочи. Еще во время перелета она стала веселиться и распивать игристые напитки.

Вечером несколько ее подруг отправились нырять в ледяной бассейн в честь Крещения. А утром телеведущая вышла на балкон в одной шелковой сорочке. Наряд с прозрачной вставкой едва прикрыл ее ягодицы. Она позировала с букетом цветов, обнажив рельефные бедра.

«Как всегда приятно возвращаться домой. Любимый отель на Красной поляне», — заявила звезда.

Поклонники заметили, что Бузова была без нижнего белья. Она сразила публику наповал. Примечательно, что артистка не стала прикрывать свои прелести.

«Красавица длинноногая», «Поправилась», «Оля, набрала немного, но прям хорошенькая», «Опять без трусиков?», «Вареник спрячь», «Какие мощные ноги», «Выглядит очень мощно», «Ну как можно без трусов на балкон выходить?», «Кто-то не проспался», — прокомментировали пост подписчики.

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