«Мне так стыдно»: Боно признался, что большинство песен U2 заставляет его краснеть

Ирландская рок-группа U2 имеет больше всех премий «Грэмии» и не раз признавалась одним из самых успешных музыкальных коллективов в истории.

Однако фронтмен группы, 61-летний Боно в новом интервью заявил, что ему по-прежнему не нравится название бэнда, да и песни U2 по большей части вызывают у рок-звезды стыд.

«Я ехал в машине, когда по радио зазвучала одна из наших песен. И я был цвета, как мы говорим в Дублине, алого. Мне просто так стыдно», — признался Боно в подкасте THR Awards Chatter.

По словам артиста, большая часть песен U2 заставляют его съеживаться. Более-менее он может слушать только композицию Miss Sarajevo, исполненную вместе с Лучано Паваротти. Ну и, конечно, гордится хитом Vertigo.

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А в крутом на первый взгляд названии группы певец разочаровался еще давно.

«Я не понимал, что The Beatles — это плохой каламбур, — сказал он. — В нашей голове это (название U2. — Прим. авт.) было похоже на самолет-разведчик или подводную лодку. Это было футуристично… Но оказалось, что оно подразумевает какую-то уступку — нет, мне не нравится это название».

Боно имеет в виду, что U2 [ю ту] звучит так же как фраза «You too» («Ты тоже»).

Напомним, за свою 40-летнюю историю группа выпустила 14 студийных альбомов и заработала 22 премии «Грэмми». Кроме музыки, рокеры также активно занимаются защитой прав человека.

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