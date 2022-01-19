Стиляга в пуховом комбинезоне: невестка Валерии запечатлелась с подросшей дочкой Селин на прогулке

Валерия является не только популярной певицей, но и многодетной мамой. Она воспитала сыновей и дочку. Ее старшие наследники уже создали свои семьи. Арсений Шульгин больше года назад сыграл свадьбу с избранницей по имени Лиана.

Вскоре пара подарила артистку внучку Селин. Кроха не так давно отметила первый день рождения. Вся семья собралась, чтобы поздравить малышку.

Обычно Валерия часто приезжает и играет с внучкой. Однако заботится о малышке невестка певицы. Она почти все время посвящает ребенку. На этот раз Лиана поделилась трогательными кадрами с крохой и рассказала, что у нее уже прорезались зубки. В кадре Селин сидит в коляске в розовом джемпере.

«2 в верху и 2 внизу. Пятый почти прорезался», — рассказала молодая мама.

На еще одном фото сама Лиана предстала в сливочном пуховике и меховой шапке. Она держала на руках дочку, которая была в комбинезоне и вязаной шапочке с помпоном. Невестка артистки любит облачаться с дочкой в наряды в одном стиле.

Также она засняла, как дочка кушает. Девочка сама ест, но руками, а вот ложку она отложила в сторону. Поклонники заметили, что у малышки отрасли волосы.

«Кушает рыбку», — похвасталась невестка Валерии.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие одарили комплиментами кроху и отметили, что она растет красавицей.

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