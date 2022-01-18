Барановская в платье-рубашке с невидимым бельем подчеркнула загорелые ножки на Мальдивах

Юлия Барановская является одной из известных телеведущих. Она девять лет состояла в отношениях с Андреем Аршавиным, но футболист оставил ее одну с тремя детьми.

Примечательно, что именно после этого Юлия смогла начать строить карьеру и приуспела. Она дружит со многими медийными личностями, ведет концерты и премии. При этом звезда успевает уделять время детям.

Новый год Юлия отметила на работе, а теперь она устроила себе отпуск. Примечательно, что она приехала на Мальдивы, где уже не раз отдыхала. Накануне телеведущая покрасовалась в струящемся наряде на побережье.

Теперь она облачилась в белое платье-рубашку с открытым плечом и греческие сандалии. Барановская показала невидимое белье пудрового цвета. Наряд подчеркнул ее загорелую фигуру и стройные ноги.

Многодетная мама сидела на побережье и пробовала разные напитки. Она повеселилась вместе с подругой.

«В отеле есть классный шампань-бар. Своей конструкцией он представляет собой традиционную лодку коренных жителей Мальдивских островов — дхони. Невероятно красивое и уникальное место. Впервые попробовала открыть шампанское саблей — получилось. А закат добавил особую романтику в наш сегодняшний вечер с друзьями. Спасибо за еще один потрясающий вечер», — написала звезда.

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Юлия прекрасно выглядит. «Красивая такая», «Господи, Юлечка, сколько счастья, сколько восторга», «Какая миленькая, прям девчоночка без макияжа», «Юлечка! Вы такая обаяшка!», «Вы смотритесь моложе — 10 лет», «Какая прелесть, красиво жить не запретишь!», «Сандалии просто топчик», — прокомментировали пост подписчики.

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