«Все же видно! Ай-яй-яй»: Муцениеце в тонком платье без лифа блеснула крепкой грудью

Агата Муцениеце снялась во многих фильмах и сериалах. Она не скрывает, что были периоды, когда ее не звали в новые проекты. Однако после развода с Павлом Прилучным ее популярность снова возросла.

Она получает не меньше 100 тысяч рублей за съемочный день, также доходы приносит ей реклама в соцсетях. Примечательно, что пока артистка не встретила новую любовь. Но она старается хорошо выглядеть и даже похудела за последние месяцы.

Этой зимой Агата отдыхает с детьми в Дубае. Она часто делится кадрами, на которых позирует в купальнике. Актриса уже не раз демонстрировала стальной пресс и упругие бедра.

А 18 января она отправилась гулять с детьми в парк. Бывшая жена Прилучного облачилась в легкое платье оверсайз. Муцениеце отказалась от лифчика, поэтому не скрыла упругий бюст, когда дефилировала на улице.

Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что на днях Агата встретилась с Пашей. Они провели день вместе.

«Какая вы красотка», «Ах, заостренные носики видны», «Обожаю за то, что лифчик вы так редко носите», «Вот это формы, даже платье их не скрыло», «Очень соблазнительно», «Ну просто умопомрачительная», «Агата, просто прелесть», «Все же видно! Ай-яй-яй», — прокомментировали пост подписчики.

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