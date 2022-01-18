Волосы мокрые, тело в масле: Брежнева в боди с разрезами и модных кюлотах продефилировала с сестрой

Певица проводит время на Мальдивах с Викторией Галушка и своей подругой Катей Сильченко.

Вера Брежнева является не только одой из самых популярных исполнительниц, но и одной из самых стильных певиц. Она регулярно хвастается новыми нарядами. Артистка сотрудничает со многими дизайнерами.

Она выступает на сцене в женственных нарядах, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. А в обычной жизни ей нравится носить как шелковые платья, так и более лаконичные образы.

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Последнюю неделю Брежнева провела на Мальдивах. Она загорала и купалась на курорте. Певица позировала не только в легких платьях и купальниках, но хвасталась шляпкой.

А вот накануне она отправилась в китайский ресторан. Артистка облачилась в боди с разрезами и кюлоты с принтом под зебру. Примечательно, что ее сестра Виктория Галушка и подруга Катя Силиченко оделись в ней в одном стиле.

«Провожая закат, мы признались, что это был один из самых классных отдыхов в нашей жизни. Когда все, что тебя окружает, эстетически безумно красиво, вкусно и качественно… Волосы мокрые, тело в аюрведическом масле, а в душе спокойно и тепло. Уже не первый раз ты привозишь меня в новые места и влюбляешь в них, Вера», — отметила ее подруга.

Поклонники восхитились тем, как они выглядят. Многие осыпали их комплиментами. «Ангелы Чарли», «Шикарные леди! Шикарные фото», «Дамы, вы роскошны», «А зачем топ отдала подруге? Видно, что недокомплект», «Такие фигурки», «Просто стальной пресс», — прокомментировали пост подписчики.

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