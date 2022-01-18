«Трусики прилипли к ягодичкам»: Рудова в мокром бикини засветила внушительный «поплавок»

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снялась почти в 50 фильмах. При этом прославил ее сериал «Татьянин день». Артистка не скрывает, что из-за яркой внешности ей зачастую предлагают играть однотипные роли любовниц и роковых красавиц.

Сама блондинка мечтает проявить себя в более интересных образах. В обычной жизни она много работает над своей фигурой. Звезда похудела за последние месяцы, поэтому часто хвастается своими формами.

Примечательно, что Рудова не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Этой зимой она не поехала отдыхать. Однако ранее актриса признавалась, что не может жить без солнца и моря. Она опубликовала пикантное фото, на котором запечатлелась в черном мини-бикини. Она сидела на краю бассейна с мокрыми волосами. Наталья выставила свои загорелые бедра и не стала прикрывать бюст.

«Официально! Мне надоела зима. Этим фото прогоняю снег, мороз и день серого цвета! Кто тоже хочет тепло?» — написала звезда.

Поклонники были взбудоражены пикантным фото. Многие одарили ее комплиментами. Фигура 38-летней актрисы свела с ума ее фанатов.

«Какие формы», «Ну вы просто бесподобны», «Шикарная самка», «Трусики прилипли к ягодичкам», «Вишенки торчат», «Просто пушка», «Ну до чего у вас прекрасная фигура», «Наталья, вы огонь», «Хороша», «Какие идеальные ягодицы», «Вы прям фантазия мужчин», — прокомментировали пост подписчики.

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