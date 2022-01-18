«Ох, какая!»: Анфиса Чехова в шортах-бермудах и лифе с глубоким декольте подразнила загорелыми формами

Телеведущая проводит отпуск на Сейшелах. Она призналась, что балует себя игристыми напитками.

Анфиса Чехова знакома публике, так как большую часть жизни работает на телевидении. Слову ей принесла передача для взрослых, которую она вела несколько лет.

Теперь Анфиса ведет проекты про моду и регулярно появляется на светских раутах. Она славится не только своим умением выглядеть женственно. Звезда всегда обладала нестандартной фигурой. При этом она умело скрывает свои недостатки.

Этой зимой Чехова отдыхает на Сейшелах. Она проводит время на острове, где то и дело загорает. На этот раз телеведущая продемонстрировала свой курортный лук. Она предстала в шортах-бермудах и лифе с глубоким декольте. Анфиса выставила напоказ свои полушария груди. При этом она также похвасталась осиной талией. Звезда позировала с бокалом на фоне побережья.

«Разве что на завтраке пьем чай и кофе. А дальше в дело вступают волшебные пузырики», — призналась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Чехова. Многие поразились тому, какая она стройная. «Какие волшебные фото», «Как вы похудели», «Грудь прям идеальная», «Ну до чего хороша!», «Ну просто дива», «Ох, какая!», «Наряд вроде простой, но вы его украшаете», «Талия просто огонь», «Вы просто богиня», «Какие сочные дыньки», «Вы олицетворяете красоту женского тела», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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