«Вот это формы»: Пегова в полупрозрачном боди блеснула «сдобными» бедрами, задрав ноги наверх

Ирина Пегова может похвастаться множеством успешных ролей. Она снималась в главной роли в сериале «Акушерка» и отметилась с Сергеем Буруновым в фильме «Родные».

Также не раз артистка участвовала в телевизионных шоу. Она восхищает публику своей пластичностью, хоть и обладает нестандартной фигурой. Изъяны звезда умело маскирует с помощью нарядов.

Недавно Ирина гуляла под родному городу Выкса. Теперь она приехала в загородный комплекс, где решила отдохнуть и набраться сил.

Если накануне актриса гуляла в модом пуховике, то теперь она поделилась кадрами, на которых занималась йогой и растяжкой. Пегова облачилась в полупрозрачное боди и принимала разные позы. Она даже встала на голову, задрав ноги наверх. При этом звезда показала фигуру во всей красе.

Ирина засветила не только упругие бедра, но и пышный бюст в декольте. Поклонники были ошеломлены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами.

«Вау, какая гибкость и грациозность», «Какая у вас фигура шикарная», «Это не возможно забыть», «Такой орех», «Ох, ничего себе ты даешь, молодец. Мне так не согнуться», «Какая гибкая кошечка», «Вот это формы», «Во всей красе», «Какая же вы сильная женщина, браво. Восхищаюсь», «Изгибы идеальные», — прокомментировали пост подписчики.

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