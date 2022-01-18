50-летняя Орбакайте в мини-шортах из денима и лосинах подчеркнула стройность ног на отдыхе

Певица проводит отпуск в США. Она выбрала броский лук для посиделок с друзьями.

Кристина Орбакайте давно стала популярной певицей. Она выступает на сцене с малых лет. Благодаря Алле Пугачевой у нее была возможность бывать на «Песне года» и других фестивалях.

Теперь она также снимается в кино и гастролирует. При этом артистка успевает воспитывать дочку Клавдию. Примечательно, что недавно она улетела отдыхать в Майами. Там звезда отпраздновала день рождения мужа Михаила Земцова и годовщину со дня знакомства.

Несмотря на то что Кристина находится в США, ей удалось собрать родных и друзей вместе. Она увиделась с сыном Никитой Пресняковым и невесткой Аленой Красновой.

У артистки на празднике был и Игорь Крутой с женой. Накануне снимком с ней поделился бизнесмен и ее друг Эдгар Шабанов. Орбакайте предстала в кадре в блузке с рюшами и мини-шортах из денима, которые надела на кожаные лосины. Она подчеркнула стройные ножки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. «Вот это ножки», «Как вы круто выглядите», «Кристина, и лосины, и шорты. Холодно?», «Какая вы лучистая!», «И это в 50 лет такая красотка», «Сложно поверить, что вы мама троих детей», «Очень стройная», — прокомментировали пост подписчики.

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