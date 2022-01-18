Хит сезона: Топурия вслед за Брежневой похвасталась модной шляпкой на отдыхе в Дубае

Кети Топурия является солисткой группы «А’Студио». Она не скрывает, что любит проводить время не только на сцене, но и с родными дома. При этом певица всегда выглядит безупречно. Она славится своим чувством стиля.

Для выступлений артистка зачастую выбирает роскошные платья, а вот в обычной жизни носит лаконичные наряды в ярких тонах. Этой зимой звезда с семьей отдыхает в Дубае.

На курорте Топурия то и дело гуляет с детьми. Она носит мини-юбки, которые подчеркивают стройные ноги, а также лосины. На этот раз певица покрасовалась в новом головном уборе.

Она надела панамку с широкими полями оливкового цвета. Ее образ дополнили очки с цепочкой, которые стали трендом. Кети похвасталась образом. Поклонники одарили ее комплиментами. А стилисты отмечают, что в жарких странах головные уборы — неотъемлемая часть гардероба.

Вера Брежнева тоже проводит дни на курорте. Она отдыхает на Мальдивах, где каждый день предстает в новых аутфитах. Певица успела покрасоваться в дизайнерской шляпке с изогнутыми полями. Многие отметили, что она стала изюминкой образа.

«Солнечная Вера! Вот как возить такую шляпку?», «О боги, какая женщина», «Это восторг, а не шляпка», «Шляпа шикарная», «Такие не выходят из моды», «Хороша», «Ну просто идеально», «Лицо можно прятать», «В такой вас узнают по походке», — прокомментировали пост подписчики.

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