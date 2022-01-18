«Такой ее не видели!»: Собчак в винтажном платье «а-ля советская гражданка» и «дулькой» на голове повеселилась в Буэнос-Айресе

Ведущая улетела в отпуск с мужем и подругами.

Ксения Собчак отлично отдохнула в Куршевеле, куда она, по ее утверждению, летает «не для понтов», а чтобы реально покататься на сноуборде. Ведущая убеждена, что именно в этих горах — самые лучшие склоны.

Также звезда не скрывает, что любит этот курорт из-за крутых вечеринок, на которых частенько замечает старых знакомых. Например, Григория Лепса.

После каникул на снежных склонах Ксения Собчак не угомонилась и отправилась в компании веселых подруг и мужа Константина Богомолова в Аргентину. Ведущая в последнее время тяготеет к романтическим женственным образам. И в Буэнос-Айресе она поддержала этот имидж, представ на променаде с подругами в нежном винтажном платье «а-ля советская гражданка» и с «дулькой» на голове.

«Какая интересная Собчак. Такой ее не видели!», «Ай, какие веселые красивые девочки!», «Милейшие», — прокомментировали обнародованную в Сети фотографию с Ксенией Анатольевной.

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