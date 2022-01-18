«Узнали теннисиста?»: Анатолий Руденко запечатлелся с Маратом Сафиным

Актер и спортсмен вместе следят за первым турниром Большого шлема в этом году.

Актер Анатолий Руденко в Instagram разместил совместный снимок с одним из самых известных российских теннисистов Маратом Сафиным.

«Поздравляю Даниила Медведева с выходом во второй круг Australian Open». Анатолий Руденко

Как отметил Анатолий Руденко, на фото он запечатлен с бывшей первой ракеткой мира в одиночном разряде. «С победителем двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open-2000, Australian Open-2005), двукратным обладателем Кубка Дэвиса в составе национальной сборной России, победителем 17 турниров ATP. Членом Международного зала теннисной славы с 2016 года. Узнали теннисиста?» — спросил актер.

Напомним, что Анатолий Руденко является поклонником большого тенниса. Он старается не пропускать крупные турниры с участием сильнейших теннисистов мира.

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