Невестка Орбакайте в худи с принтом «тай-дай» и велосипедках поужинала с внуком Пугачевой в дайнере

Алена Краснова исполнила свою мечту, оказавшись в американском ресторане. Пара отдыхает в Майами.

Никита Пресняков в прошлом году отметил 30-летие. Он снялся в «Ледниковом периоде» и стал актером театра. Сын Кристины Орбакайте счастлив в браке с Аленой Красновой. Пара вместе отпраздновала Новый год на бывшей даче Аллы Пугачевой. А теперь они проводят время в США. Никита показал своей избраннице Нью-Йорк, где раньше учился. А теперь они отдыхают в Майами, где на днях Орбакайте отпраздновала день рождения мужа Михаила Земцова.

Ранее Алена смогла насладиться теплой погодой. Она наряжалась в платья и топы. Теперь невестка Орбакайте предстала в худи с принтом тай-дай и велосипедках цвета фламинго.

Примечательно, что она устроила танцы на улице вместе с другом. Краснова подчеркнула стройные ноги. А вот потом она отправилась в традиционный американский ресторан. В дайнере с классическим декором она насладилась панкейками в компании Никиты.

«Я хотела попасть в этот дайнер. Знаете, как в фильмах! Это такая классная атмосфера, вообще», — заявила Алена. «Панкейки, заказываем панкейки», — заявил сын Орбакайте.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что они смотрятся гармонично на отдыхе в США. «Красавица», «Вы такая красивая!», «Очень стройная», «О да! Как в сериалах», «Крутое место», «Алена словно там родилась», «Какая вы гармоничная пара», «Вам так повезло», — прокомментировали пост подписчики.

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