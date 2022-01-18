«Нереальная красота»: Барановская в намокшем платье засветила загорелые бедра на мальдивском побережье

Юлия Барановская является одной из самых известных телеведущих в стране. Примечательно, что она все свободное время посвящает детям: Артему, Яне и Арсению.

Интересно, что Юлия смогла построить карьеру, когда Андрей Аршавин оставил ее после девяти лет отношений. Теперь экс-избранница футболиста дружит со многими медийными личностями и зачастую ведет концерты и фестивали.

Если Новый год Барановская встретила на работе, то теперь она устроила долгожданный отпуск. Накануне телеведущая прилетела на Мальдивы. Она решила поделиться красочными кадрами.

Многодетная мама в белом струящемся платье позировала на побережье. Наряд намок, поэтому ткань прилипла к бедрам. Юлия грациозно позировала, засветив прелести фигуры в белом нижнем белье.

«Кто рано встает, тому рассвет. А потом вкуснейший завтрак», — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит телеведущая. Многие адресовали ей комплименты. «Юлечка, как всегда», «Очень романтично», «Юленька, ты самая красивая, классная, шикарная. Рассвет нереально бомбический и сказочный», «Не узнать, какая хорошенькая», «Без макияжа такая девочка», «Ну что за стан», «Чистый соблазн», «Нереальная красота», — прокомментировали пост подписчики.

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