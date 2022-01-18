«Костика дразнишь?»: 39-летняя Брежнева в платье цвета айвори обнажила «аппетитный» бюст

Вера Брежнева является одной из самых популярных певиц в стране. Она не скрывает, что славу ей принесла группа «ВИА Гра». Порой артистка вспоминает, какие наряды носила раньше и что делала на съемках клипов.

Теперь она может позволить себе перевоплотиться в любой образ. Певица любит выглядеть женственно. Недавно она приехала на Мальдивы с близкими, где то и дело облачается в бикини.

По словам Веры, на неделю она приехала в рай. Там певица занимается плаванием, йогой и регулярно загорает. Накануне она показала свои бедра в мини-шортах.

А очередной день артистка начала с променада в шелковом платье цвета айвори с открытой спиной. Она отказалась от лифчика, показав округлый бюст во всей красе. Брежнева была без макияжа с распущенными волосами.

Звезда грациозно продефилировала по улице. Вера запечатлела себя на камеру. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что красота», «Верочка, какая нежность», «Вы безумно красивая», «Без лифчика прям идеально», «Костика дразнишь?», «Господи, прикройся», «Как налюбоваться такими изгибами», — прокомментировали кадры подписчики.

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