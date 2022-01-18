Маленькое курносое чудо: как звезда «Сватов» Анна Кошмал выглядела в детстве

Украинская актриса разместила редкий кадр, где она еще совсем маленькая.

Актриса Анна Кошмал в сторис Instagram разместила редкий кадр из своего детства. На снимке она запечатлена со своим старшим братом Сергеем.

Будущая звезда «Сватов» запечатлена в модных джинсах и красных носках. На фотографии ей примерно 7-8 лет. Вместе с братом они позируют на кресле неизвестному фотографу.

Напомним, что украинская актриса Анна Кошмал получила широкую известность благодаря сериалу «Сваты», где она сыграла роль Жени Ковалевой.

Добавим, что седьмой сезон «Сватов» стал последним. Режиссер картины Андрей Яковлев ранее отмечал, что не планирует снимать восьмую часть. Правда, он оговорился, если седьмая часть станет сверхуспешной, то можно подумать над продолжением съемок семейной саги.

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