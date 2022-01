«Мне 60 лет, и я сексуален!»: Джим Керри отметил большой юбилей

17 января исполнилось 60 лет легенде Голливуда Джиму Керри.

Мастер смеха, прославившийся комедиями «Маска», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Тупой и еще тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий» и другими фильмами, отметил большой юбилей.

В этот день он выложил в социальные сети забавное видео. Актер снял себя крупным планом и, подражая манере стариков, объявил о своем возрасте.

It’s ma birthday! Whoohoo! I’m old but I’m gold! I Love you all!!! 🙏🌈❤️ pic.twitter.com/WvFtbMty80

— Jim Carrey (@JimCarrey) January 17, 2022