Как приготовить полезный шоколадный десерт без выпечки
Видео
Оладьи со свеклой
Видео

«Мне 60 лет, и я сексуален!»: Джим Керри отметил большой юбилей

Легендарный комик показал подписчикам все свои морщины.

«Мне 60 лет, и я сексуален!»: Джим Керри отметил большой юбилей
Джим Керри. Фото: globallookpress.com

17 января исполнилось 60 лет легенде Голливуда Джиму Керри.

Мастер смеха, прославившийся комедиями «Маска», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Тупой и еще тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий» и другими фильмами, отметил большой юбилей.

В этот день он выложил в социальные сети забавное видео. Актер снял себя крупным планом и, подражая манере стариков, объявил о своем возрасте.

«Мне 60 лет, и я сексуален! А сегодня у меня кукуруза со сливками и протертые персики», — сказал Джим.

Комик не скупится на комплименты для себя. В подписи под роликом он сочинил каламбур про то, что он «старый, но золотой».

Для тех, кто соскучился по новым фильмам с участием маэстро юмора и мимики, напомним, что 31 марта в кино выйдет вторая часть анимационного боевика «Соник», в котором Керри играет злодея-изобретателя.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

голливудские звездыДжим Керрикомикюбилей