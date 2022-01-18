Горячий хит зимы: Пегова вышла на прогулку в ультрамодном безрукавном пуховике цвета молока

Актриса поделилась кадрами с отдыха за городом. Она похвасталась зимним аутфитом.

Ирина Пегова является известной актрисой. Многие ее любят за роль в сериале «Акушерка». Также она играет в театре и не раз участвовала в телевизионных шоу. Звезда кино успевает не только строить карьеру, но и воспитывать дочку Татьяну.

Не так давно они вместе отдохнули в Египте, а вот новогодние каникулы артист провела в родном городе Выкса. Она любит активных отдых, поэтому даже покаталась на фигурных коньках.

Примечательно, что Ирина обычно много работает. Она решила свободно время провести с пользой. Актриса приехала в загородную детокс-клинику. На прогулке она отметилась в пуховике-дутике молочного цвета.

Пегова надела на голову белый платок. Она буквально упала в нег. Примечательно, что такие безрукавные пуховики в тренде. Ранее Ксения Собчак и Стеша Маликова отметились в таких же нарядах.

«Пуховый — человек-неваляшка! Настроение приподнятое (оттого что снова приехала на программу детокс-стройность), а ноги подкашиваются (от бессилия)», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие одарили ее комплиментами. «Какая вы милая», «Ирочка! Люблю вас и восхищаюсь», «Ирочка, вы такая настоящая, милая, от вас таким теплом веет», «Такая вы классная», «Хочется отметить, что у вас щечки румяные», «Ну какая стильная», «Очень нравится ваш наряд», — прокомментировали пост подписчики.

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