«Слюнки подберите»: Агата Муцениеце в мини-бикини оголила свою грудь на глазах Марины Ким

Агата Муцениеце снялась в десятках разных кинокартин. Она не скрывает, что любит проводить время на съемках и примерять разные образы. Актриса зачастую предстает в роли роковых красоток на экране.

Она не боится экспериментировать с имиджем. А после развода с Павлом Прилучным артистка похудела. В прошлом году она похвасталась своей растяжкой и грацией в шоу «Ледниковый период».

Обычно Муцениеце ездит отдыхать на Мальдивы. Но этой зимой она отдыхает в Дубае. Несколько дней актриса загорала и делилась кадрами, на которых красовалась у бассейна.

А накануне она встретилась с Прилучным, который приехал на курорт с Мирославой Карпович. Однако Агата в компании детей и бывшего мужа смогла провести время в парке. А вот потом артистка устроила себе релакс на пляже.

Звезда сериала «Закрытая школа» в лимонном мини-бикини устроила танцы с ведущей Мариной Ким. А потом она без стеснения показала свой бюст в лифе с разных сторон. Муцениеце даже засветила родинку в ложбинке греха. Рядом с ней стояла дочка Мия с недоумевающим выражением лица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Да, ты просто совершенство», «Слюнки подберите», «Пашу соблазняешь?», «Ну как тут не любоваться», «Никакого стеснения», «Ох, кто-то потеряет сон», «С такой бывшей женой не заскучаешь», — прокомментировали пост подписчики.

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