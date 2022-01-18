«Оль, что творишь!»: постройневшая Бузова в прозрачном платье повиляла «гром-бедрами» на камеру

Ольга Бузова не скрывает, что является одной из самых популярных персон в России. Она продолжает строить карьеру певицы, а также снимается в новых проектах.

В прошлом году она ездила в Африку, а также не раз появлялась на красных дорожках в роскошных нарядах. Она любит проводить время не только в теплых краях. Зимние каникулы звезда провела в Куршевеле, где веселилась с Клавой Кокой.

А вот теперь Ольга вернулась в Москву. Теперь она то и дело ездит на фотосессии. Телеведущая успела покрасоваться в плаще и ботфортах, а также показала фигуру в нижнем белье.

После 10 дней катания на лыжах, она постройнела. На этот раз певица решила надеть колготки с леопардовым принтом и полупрозрачное платье. Бузова игриво виляла бедрами перед камерой. Она не скрыла свои формы.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие посчитали, что она похорошела. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал.

«Какая красивая», «Ого, какая ты стала», «Ну что за прелесть», «Оль, что творишь!», «Спасибо, что в трусиках», «Роскошные бедра», «Ну и где скромность?», «Скоро день рождения, но до взросления еще далеко», «Оля, какая вы горячая», «Ну и зачем такое носить?»- прокомментировали кадры подписчики.

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