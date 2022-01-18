«Близняшки загорают»: новая пассия Харламова в лифе цвета Барби поманила упругим бюстом

Гарик Харламов почти 7 лет прожил с Кристиной Асмус. Однако они развелись два года назад. Позже актриса призналась, что это она стала инициатором развода. Однако поклонники подозревали, что откровенные пастельные сцены жены могли смутить юмориста. Однако уже спустя год он рассекретил свой новый роман. Теперь Харламов строит отношения с коллегой по сериалу «Гусар» Екатериной Ковальчук.

Поклонники заметили, что его избранница похожа на Асмус. Более того, актриса тоже любит демонстрировать красоту своей фигуры. Недавно Гарик заболел.

А вот его возлюбленная улетела отдыхать на Кубу. Если в начале января она позировала в шортах на фоне снежных пейзажей, то теперь Ковальчук запечатлелась на морском побережье. Она была в купальнике цвета Барби. Актриса выставила на показ упругий бюст.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Кристина. Многие осыпали ее комплиментами. «Боже, какая красота», «Малышка, вот это чудо», «Какая вы счастливая», «Это прекрасно», «А всю фигурку показать?», «Дразните нас частями тела», «Близняшки загорают», «Ох, вот это ложбинка», «Ну просто гурия», «А Гарик уже оценил?», «Выглядите такой счастливой», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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