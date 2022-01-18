«Мама на чиле»: Нюша в джинсовой мини-юбке щегольнула загорелыми бедрами на яхте

Нюша не скрывает, что стала популярной еще в юном возрасте. Она выпустила множество хитов и объездила большую часть России с гастролями. Но в последние годы певица сосредоточила внимание на семье.

Она реже выступает, так как путешествует с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой. А в прошлом году артистка снова стала мамой. Незадолго до Нового года она родила сына в Дубае.

Пока Нюша продолжает отдыхать на курорте. Она проводит время с мамой, которая приехала к ней, а также пасынками. У Сивова от первого брака есть двое сыновей. Недавно артистка покаталась с родными на колесе обозрения.

А накануне она покаталась на яхте. Певица предстала в белом топе и джинсовой мини-юбке. лук дополнила шелковая рубашка. Звезда стала соблазнительно танцевать, оголив свои загорелые бедра.

«Покажи мне путь», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша спустя месяц после брака. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это мамуля зажигает», «Ну просто красотка», «Светлые только пятки», «Мама на чиле», «Ого, как отрывается», «Зажигалочка наша», «А живот прячет, еще не восстановилась», «Нюша, ножки красивые», «Неужели похудела так?», «Бронзовый загар роскошный», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.