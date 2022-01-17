И экс-жена рядом: Эмин показал, как веселится на Мальдивах с подросшей дочкой в бассейне

Эмин Агаларов является одним из самых известных певцов и бизнесменов. Он является первым вице-президентом группы компаний Crocus Group. Примечательно, что артист раньше был счастлив в браке со старшей дочкой президента Азербайджана Лейлой Алиевой.

У них есть сыновья Али и Микаил, а также приемная дочь Амина. А когда они развелись, Эмин женился на Алене Гавриловой, но они прожили вместе только два года.

больше по теме Экс-жена Эмина запечатлела подросшую дочку в джинсах скинни и бомбере в Дубае Алена Гаврилова проводит каникулы в жаркой стране вместе с наследницей.

Участница конкурса «Мисс Мордовия» подарила ему дочку Афину. После развода экс-супруги почти не виделись, а недавно объявили о воссоединении.

А теперь Эмин и Алена отдыхают на Мальдивах. Артист поделился трогательными кадрами, на которых плескался в бассейне с маленькой наследницей. Она была в купальнике и надувных нарукавниках. Кроха выглядела счастливой.

Примечательно, что Гаврилова тоже поделилась кадрами с курорта. Она покрасовалась в белоснежном платье на Мальдивах. Наряд выглядел романтично.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что она выглядит очень счастливой. Эмин также получил много теплых отзывов. «Ты счастлив, и это нас радует», «Отличного дня. Прекрасного отдыха! Как у вас тепло!», «Вот оно счастье», «Эмин, как радостно за вашу семью», «Ничего нет прекрасней, когда дочь с отцом! Это дорогого стоит!» — прокомментировали кадры подписчики.

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