«Ой, ежики пыжатся под лифом»: Волочкова в купальнике изящно намочила пышный бюст в океане

Анастасия Волочкова не скрывает, что любит быть в центре внимания. Хоть она уже давно не выступает в Большом театре, артистка регулярно блистает на сцене. Она создала свою постановку, с которой гастролирует.

Примечательно, что Анастасия в 45 лет может похвастаться шпагатом и стройными формами. Она не раз отмечала, что добилась успеха только благодаря труду. Теперь звезда надеется обрести счастье в личной жизни.

Этой зимой Волочкова улетела на Мальдивы с новым избранником. Сергея она встретила на передаче «Давай поженимся!», которую ведет Лариса Гузеева. Балерина теперь делится красочными кадрами с курорта.

С собой она взяла соблазнительные бикини, шорты и романтические платья. На этот раз возлюбленный запечатлел Анастасию в океане. Она в розовом лифе из маленьких треугольников эффектно окунулась в океан.

Балерина засветила загорелое декольте. Она стала брызгаться, демонстрируя всю красоту своих форм. Артистка предпочла позже и вовсе избавиться от купальника.

«Искры Индийского океана в мои ладонях», — написала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Серега — фотохудожник», «Ну до чего красиво», «Настя, шикарно выглядите», «Ой, какая грудь», «Ой, ежики пыжатся под лифом», «Как вы занырнули, прям ложбинкой», «Какова красота», «Ауф, какой вид», «Сережа там загляделся точно», — стали писать подписчики.

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