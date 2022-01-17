«Какая роскошная»: Пелагея в намокшем мини-бикини из треугольников обнажила загорелые прелести фигуры

Певица проводит время на курорте. Она показала, как танцует и резвится в бассейне.

Пелагея не скрывает, что любит свою работу. Она является одной из самых известных исполнительниц русских народных песен и романсов. Публика полюбила блондинку, когда она также стала наставницей в шоу «Голос».

Артистка умеет находить подход к взрослым и юным исполнителям. Сама она воспитывает четырехлетнюю дочку Таисию. А вот с мужем Иваном Телегиным звезда развелась несколько лет назад.

Обычно Пелагея в январе устраивает себе отпуск. Она приехала на Мальдивы, где отдыхает с крохой. Певица то и дело блистает в легких струящихся платьях. Также наряжается и ее дочка.

На этот раз она поделилась видео, на котором запечатлена в мини-бикини. Сначала артистка плескалась в бассейне, засветив свои формы. Потом блондинка в намокшем лифе из треугольников устроила танцы на пляже, обнажив упругий бюст.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Пелагея получила множество комплиментов. «Невероятная красотка, чудо как хороша!», «Умопомрачительно выглядите», «Какая у вас фигурка», «Ой, вот это грудь! Как вы такое прячете?», «Какая роскошная», «И теперь все облизнулись», «Как вы красивы, слов нет», «Пелагея, оу», «Такой я вас не видела», — прокомментировали пост подписчики.

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