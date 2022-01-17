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«Марковна заказала мидий»: Шифрин рассказал забавную историю, случившуюся с Гурченко

Как отметил юморист, случай произошел в Санкт-Петербурге.

«Марковна заказала мидий»: Шифрин рассказал забавную историю, случившуюся с Гурченко
Ефим Шифрин. Фото: Globallookpress.com

Юморист Ефим Шифрин в Instagram рассказал забавную историю, которая у него случилась в Санкт-Петербурге много лет назад с актрисой Людмилой Гурченко.

Ефим Шифрин и Людмила Гурченко
Ефим Шифрин и Людмила Гурченко. Фото: instagram.com/koteljnik/

«В Питере нас повезли в ресторан, где Марковна заказала мидий. Через полчаса принесли огромное блюдо с горою черных ракушек и еще целый арсенал щипцов, крючков, какое-то длинное шило и пиалу для ополаскивания пальцев».

Ефим Шифрин

Как отметил Ефим Шифрин, мидии не слушались Гурченко и в какой-то момент она позвала официанта, чтобы он их почистил. Через несколько минут Гурченко принесли жалкую горстку моллюсков. В этот момент актриса произнесла фразу, обращаясь к Шифрину: «Представляешь, как бы я проголодалась, если б доставала их сама».

Напомним, что Ефим Шифрин дружил при жизни с Людмилой Гурченко. Они нередко вместе путешествовали по стране.

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