«Марковна заказала мидий»: Шифрин рассказал забавную историю, случившуюся с Гурченко

Юморист Ефим Шифрин в Instagram рассказал забавную историю, которая у него случилась в Санкт-Петербурге много лет назад с актрисой Людмилой Гурченко.

«В Питере нас повезли в ресторан, где Марковна заказала мидий. Через полчаса принесли огромное блюдо с горою черных ракушек и еще целый арсенал щипцов, крючков, какое-то длинное шило и пиалу для ополаскивания пальцев». Ефим Шифрин

Как отметил Ефим Шифрин, мидии не слушались Гурченко и в какой-то момент она позвала официанта, чтобы он их почистил. Через несколько минут Гурченко принесли жалкую горстку моллюсков. В этот момент актриса произнесла фразу, обращаясь к Шифрину: «Представляешь, как бы я проголодалась, если б доставала их сама».

Напомним, что Ефим Шифрин дружил при жизни с Людмилой Гурченко. Они нередко вместе путешествовали по стране.

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