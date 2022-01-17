«Жульены в перце и галантин»: Стриженова и Машная провели вечер на кухне за приготовлением блюд

Как отметила телеведущая, она выступила в качестве дегустатора.

Телеведущая Екатерина Стриженова в Instagram разместила душевное видео, на котором она находится в обществе своей подруги актрисы Ольги Машной.

«Жульены в перце – это очень вкусно. Будьте любезны. Это такое закусочное блюдо. С него не поправишься. А на горячее будет галантин. Это фаршированная овощами курица», — заявила Ольга Машная.

«Я – дегустатор. Сегодня от Ольги Машной — жульены в перце и галантин! Я так и не поняла, как из курицы можно вынуть все кости и не повредить ее красоту». Екатерина Стриженова

Напомним, что Ольга Машная – заслуженная артистка России. В прошлом году ей исполнилось 57 лет. Она достаточно часто радует своих поклонников кулинарными изысками.

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