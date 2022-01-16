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«Второй замок собрались покупать?»: Галкин признался в планах расширить владения в 2022 году

Астрологи отметили, что звезды сулят ему удачу в этом деле.

«Второй замок собрались покупать?»: Галкин признался в планах расширить владения в 2022 году
Максим Галкин со своей знаменитой женой в собственном замке. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

15 января вышел новый выпуск шоу «Сегодня вечером», в котором Максим Галкин собрал опытных астрологов, чтобы они дали прогноз на начавшийся 2022 год.

И один из специалистов – Эвелина Соболева – неожиданно предрекла ведущему расширение зоны недвижимости.

«Вы собрались себе замок второй покупать или строить в 22-м году, Максим?» — спросила она

«Нет, все, что было, я уже расширил. Нет, пока нет», — ответил ведущий.

«Нет, у вас расширение зоны недвижимости, абсолютно точно. Знаете как говорят – «дом расперло». Можете еще на детей распереть».

«А если прикупить еще земельку рядом – это входит?»

«Конечно, да! Более того, все настолько удачно, что вам еще и приплатят, чтобы вы ее взяли».

«Пока что не хотят приплачивать» — засмеялся Галкин и ударил рукой по столу.

После всех шуток он признал, что вопрос о приобретении новой земли у него все-таки стоит. Астролог отметила, что это произойдет в марте-апреле 2022 года, и результат очень понравится шоумену.

Другой специалист тут же добавил, что у Галкина всегда будет прекрасный дом и все в порядке с недвижимостью, так как это заложено в его гороскопе. В итоге гости в студии сошлись на том, что Галкину можно смело расширяться в наступившем году.

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