Нонну Гришаеву в Тайланде «поцеловал» слон

После новогодних праздников актриса Нона Гришаева уехала отдыхать с мужем в Тайланд.

15 января 50-летняя артистка покормила на курорте слоненка и даже покаталась на нем, пока животное стояло в морских волнах. Звезда кино и сцены поделилась с подписчиками фото и видео этого памятного события.

«Так выглядит счастье и эти положительные эмоции ни с чем не сравнимы, — написала Гришаева в Instagram. — Мой слоненок меня вчера поцеловал хоботом в шею».

На ролике видно, что российская звезда прижалась к животному всем телом и спела ему русскую песню про слона. После ее пения «малыш» и поцеловал актрису, но в видео это, к сожалению, не попало.

«После такой чудесной песни никакой слоник не смог бы устоять», «Вы решили всех свести с ума окончательно этой милотой. Когда бы тайский слоник мог предположить, что ему на ушко будет петь сама Нонна Гришаева!», «Слоник — настоящий везунчик и счастливчик. Мне аж захотелось быть этот слоником хоть на минуту!» — пишут поклонники Нонны в комментариях.

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