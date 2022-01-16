«Челентано нервно курит в сторонке»: Артур Пирожков с дочерью восхитили звезд своим танцем

16 января певец и комедиант Александр Ревва (он же Артур Пирожков) выложил в соцсети видео своего танца в паре с юной дочерью Амели.

Девочка и ее папа «зажгли» под рождественские песни. Причем оба показали очень раскрепощенные и изящные движения, восхитив своих поклонников, среди которых немало звезд.

«А у нас сегодня новогодне-танцевальное настроение. Да и вчера тоже было такое же. Завтра повторим», — написал 47-летний Александр/Артур.

Зажигательные танцы спровоцировали множество комментариев от известных людей. Под постом отметились Игорь Крутой, Николай Басков, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава и другие.

«Привет большой от меня принцессе», — написал Михаил Галустян. «Бомба!» — добавила Светлана Лобода. «Почему Артур Пирожков так бесцеремонно обошелся с моими представлениями о нем? Я думал, дома он ходит в стеганом халате с гербом и его инициалами на верхнем кармане слева», — пошутил Тимур Родригез.

«Какое счастье для девочки вот так танцевать с папой», «Челентано нервно курит в сторонке», «Даже собачка танцует! Браво!», «Самый лучший папа на свете!» — написали другие подписчики Ревы.

Напомним, у Александра в браке с женой Анжеликой двое дочерей-школьниц: Алиса и Амели.

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