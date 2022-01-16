«Вау! Что за горячие фото?»: Нюша задрала ногу в микроюбке на яхте

Певица Нюша разместила в личном микроблоге откровенное фото на отдыхе. Знаменитость позировала в непростительно короткой юбке на яхте.

Жена бизнесмена Игоря Сивова засветила сочные бедра в джинсовой юбке в комбинации с бирюзовой шелковой рубашкой.

Ветер развевал пушистые волосы Нюши, а также ее мини-юбку. Певица закинула одну ногу на другую, почти оголив упругий «орешек». К джинсовому изделию артистка добавила белоснежный кроп-топ и рубашку из шелка цвета бирюзы.

«Просто шикарная», «Изящная красотка», «Ну как можно быть всегда такой бессовестно красивой. До родов, после родов», «Как вам удается оставаться такой стройно даже после рождения второго ребенка?», «Вау! Что это за горячие фото?», «Нюш, какие волосы роскошные!», – написали восторженные поклонники Нюши.

Напомним, ранее Нюша увиделась с подругой Викторией Лопыревой на отдыхе в Дубае. Знаменитости устроили пикник в пустыне. Лопырева и Нюша похвастались своим веселым настроением и сказочным загаром.

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