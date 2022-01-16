«Сердечко екнуло и не только»: Вера Брежнева прикрыла глаза шляпкой с широкими полями и оголила роскошный бюст

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Веры Брежневой появилась фотография в соблазнительном топе. Знаменитость не утаила упругие груди в пляжном аутфите.

Брежнева отдыхает на Мальдивах. Скоро отпуск избранницы Константина Меладзе завершится. Поэтому певица сделала памятный снимок в сексапильном образе.

«Мне осталось всего 1,5 дня отдыхать здесь.. Но я каждый из дней счастлива. Они у нас достаточно насыщенны и пролетают быстро. Очень хочу запомнить эти ощущения, шум волн, сам отель, который нас покорил», – рассказала Брежнева в своем микроблоге.

«Улыбчивые люди, работающие здесь, климат, который мне очень нравится, ветерок, который дает свежесть даже в сильную жару, ритуал на закате и просто умиротворение…», – добавила Вера.

Фолловеры Брежневой с учащенным пульсом рассматривали откровенное фото артистки.

«Какая эстетика и улыбка красивая», «Какая стройная Верочка», «Самая идеальная», «Сочные формы при этом худенькая такая», «Сердечко екнуло и не только», «До чего аппетитная!», «Секси-детка», – написали взбудораженные поклонники Брежневой.

Напомним, ранее Вера Брежнева продемонстрировала изящную фигуру в леопардовом купальнике.

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