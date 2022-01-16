Дочка Екатерины Климовой в джинсах и пуховой жилетке кинулась в объятия Гелы Месхи

Гела Месхи является известным актером. В его копилке есть работы в картинах «Собибор», «Ни шагу назад!», «Летчик». Он обладает яркой внешностью. Примечательно, что его сердце в 2015 году завоевала Екатерина Климова.

Они поженились, а потом актриса родила дочку Изабеллу. Однако их отношения оказались непрочными. Спустя четыре года они развелись. Однако звезда кино поддерживает с ней отношения и заботиться о наследнице.

В прошлом году Гела участвовал в шоу «Ледниковый период». Ему приписывали роман с партнершей Яной Хохловой. Они демонстрировали яркие и чувственные номера. Порой приходила поддержать отца маленькая Белла.

В соцсети артист поделился уникальным кадром, где дочка кинулась в его объятия. Она была в джинсах и пуховой жилетке цвета Барби. Публика была растрогана.

Пользователи Сети одарили Месхи комплиментами. Многие убедились, что он прекрасный папа. «Прекрасный артист и очень хорошие успехи в фигурном катании!», «Такой трогательный момент», «Главный папин зритель», «Это слишком мило», «Папулечка молодец!», «Прекрасный артист и очень хорошие успехи в фигурном катании! И дай Бог каждому такого отца», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что зимний отпуск Климова проводит с дочкой в Дубае.

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