«Без слов»: Волочкова в нюдовом купальнике с ошеломительным декольте нежно поцеловалась с возлюбленным

Анастасия Волочкова является одной из самых известных балерин в России. Она в свое время выступала на сцене с Николаем Цискаридзе. Анастасия была солисткой в Большом театре.

Теперь она выступает со своими шоу и дает мастер-класс. При этом артистка часто путешествует. Она не скрывает, что многие восхищаются ее фирменным шпагатом и следят за личной жизнью. Неожиданно Лариса Гузеева нашла для звезды спутника на шоу «Давай поженимся».

На этот раз Волочкова отдыхает на Мальдивах с новым возлюбленным по имени Сергей. Поклонники заметили, что балерина стала выбирать более изящные наряды, бикини и купальники, и не показывала шпагат, хотя раньше могла каждый день блистать, хвастаясь растяжкой.

Теперь артистка получает много комплиментов. На этот раз Анастасия облачилась в нюдовый купальник с ошеломительным декольте, украшенным стразами. Она также надела джинсовые шорты.

Во время променада балерина поцеловалась с Сергеем. Они нежно обнялись. Но некоторые посчитали, что Волочкова была на расстоянии с Сергеем, даже когда его обнимала. Другие восхитились ее грациозностью.

«Наши с Сережей романтические впечатления о нашем замечательном мальдивском острове. Без слов!» — заявила она.

Позже танцовщица запечатлелась на стуле. Она вытянула свои рельефные ноги. Некоторые подписчики посчитали, что Анастасия очень стройная. «Настя, это ваш мужчина», «Нравится этот Сережа, кажется очень искренним», «Почему отстранилась от него?», «Очень худая», «Тончайшие щиколотки», «Ножки-палочки», «Насть, неотразима! Носи платья», — стали комментировать пост подписчики. К слову, 20 января она готовится отпраздновать свой день рождения.

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