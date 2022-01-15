«Само совершенство!»: Брежнева в леопардовом мини-бикини вальяжно села на лежак, обнажив свой «орех»

Вера Брежнева не скрывает, что любит проводить время на отдыхе. У нее есть особняк в Италии, куда она часто ездит. Также певица видится с родными в Киеве. Но большую часто времени она гастролирует.

На сцене ей то и дело приходится выступать в соблазнительных нарядах, поэтому она следит за фигурой. Жена Константина Меладзе в 39 лет может похвастаться точеными формами.

Уже несколько дней Вера отдыхает на Мальдивах. Она приехала туда с дочкой Соней и сестрами. Певица то и дело демонстрирует красоту пейзажей. Она плавает в океане и загорает на белом песке.

С собой артистка взяла несколько чемоданов с нарядами. Примечательно, что она не боится демонстрировать свои формы. Брежнева запечатлелась на лежаке в леопардовом мини-бикини. Она вальяжно села в позу лотоса и наблюдала на побережьем. При этом звезда оголила упругие бедра.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Восхитительно», «В этом видео, все идеально», «Невероятная стройняшка! Тебе можно хоть 10 паст съесть, на тебе это не отражается», «Как вам идет этот пейзаж!», «Само совершенство! Вот это орех», «Какая вы соблазнительная», «Ой, какая сдоба», «Талия просто осиная», «Шикарная блондинка в раю», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.